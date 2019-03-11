السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تصدرت خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية إجمالي أعداد الشكاوى المقدمة، بحسب مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع 2018، مشيرا إلى انخفاض الشكاوى المصعدة للهيئة بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وأوضح المؤشر، تصدر شركة موبايلي وشركة الاتصالات السعودية قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية.



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كانت هذه تفاصيل خبر 3 % تراجع في شكاوى الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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