تعاون قانوني بين المظالم وجامعة أمريكية لتبادل الخبرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف في مكتبه بالرياض أمس عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بجامعة كيس وسترن ريسيرف الأمريكية البروفيسور لويس كاتز ونائبه البروفيسور تينر جاك.

وجرى تقديم عرض مرئي عن الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه هذه الخطة من أهداف ومؤشرات أداء لضبط العمل القضائي وقياس مخرجاته، بالإضافة إلى شرح لأبرز اختصاصات الديوان ومحاكمه.

كما تم استعراض نظام «معين» الالكتروني وكيفية استخدامه من قبل المستفيد سواء دائرة قضائية أو مترافعا، وذلك من خلال إدارة ملف الدعوى ابتداء من قيدها وانتهاء بالحكم فيها.

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عقب ذلك شاهد الحضور عرضا عن الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات الكترونية لعموم المستفيدين وما توفره الإدارة من خدمات تقنية عالية المستوى لحفظ أمن المعلومات للعمل القضائي، إلى جانب إشرافها على تطبيق ديوان المظالم الذي جرى إطلاقه أخيرا والذي وفر العديد من الخدمات الالكترونية وإمكانية استخدامها عبر الهواتف الذكية، بالإضافة إلى ما تقدمه إدارة تقنية المعلومات من حلول مبتكرة في أمن المعلومات وحماية البنية التقنية.

بعد ذلك ألقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف كلمة بين فيها أن هذا اللقاء سيعزز من أفق التعاون القانوني بين الجهتين، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في القضاء، وصولا إلى الهدف الأسمى في القانون والقضاء بالعدل الناجز.

من جانبه أشاد البروفيسور لويس كاتز بعمل ديوان المظالم في استثمار التقنية في العمل القضائي، وهو أمر متطور جدا يستحق الإشادة ونقل التجربة الدولية.

وأشار إلى أن عمل القضاة مساهم فاعل في خدمة المملكة، وهم بعملهم هذا ينتجون العدالة للناس ولدينا الكثير لنتعلمه وإياهم، متطلعا بكل سرور لزيارة ديوان المظالم للجامعة لنقل تجربتهم الفريدة في ذلك.