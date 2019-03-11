غرفة نجران تؤهل الطالبات بدورة التحصيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران تعقد الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران دورة تدريبية الأسبوع المقبل بعنوان «تأهيل الطالبة لأداء اختبار التحصيلي»، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بنجران. وقال أمين عام الغرفة صالح كرحان، إن الدورة تتضمن محاور عدة منها طبيعة الاختبار التحصيلي، وشرح شامل والتركيز على أهم الأفكار والموضوعات والأسئلة التي تتكرر في الاختبارات، وشرح للمعلومات التي تحتاجها الطالبة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء بأسلوب مبسط، وتعليم الطالبة كيفية التعامل مع الوقت وإدارته، وطرق خيارات الإجابة أثناء الاختبار.



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