مؤتمر دولي في البحرين يناقش أحدث المستجدات في مجال تربية الموهوبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في المؤتمر الدولي ‏للابتكار في تـربية الموهـوبين: خريطة طريق لاستثمار العقول، الذي نظم في مقر جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين خلال الفترة من ‏5 إلى 7 مارس الحالي‏.

وقدمت مساعد الأمين العام لـ»موهبة» الدكتورة آمال الهزاع ورقة بحثية بعنوان «مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.. من الاكتشاف إلى التمكين»، تناولت فيها خبرة «موهبة» في بناء منهجية علمية متكاملة لرعاية الموهبة والإبداع بالمملكة، وجهودها في تمكين الموهبة والإبداع كونها الرافد الأساس لازدهار البشرية، كما تستعرض الورقة مجموعة من البرامج التي تقدمها «موهبة» للموهوبين والمبدعين، وانتهاء بعرض جهود «موهبة» في اقتراح السياسات الوطنية للموهبة والإبداع في السعودية.

كما شاركت «موهبة» في المؤتمر بجناح يستهدف الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، والمؤسسات والشركات والجهات المختلفة، ويحتوي على منتجات «موهبة» العلمية، وفيلم عن رؤية ورسالة المؤسسة وخطتها الاستراتيجية وإنجازاتها، ومطبوعات عن رسالة وأنشطة وبرامج «موهبة» المختلفة.

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ويناقش المؤتمر أحدث المستجدات في مجال تربية الموهوبين والمبدعين، ويوفر فرصة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالتعليم العالي، والتربية والتعليم، وطلاب الدراسات العليا لتبادل وتطوير الأفكار الناشئة والمستقبلية في مجال الموهبة والإبداع مع خبراء عالميين.

كما يبحث المؤتمر قضايا الابتكار في الرعاية والبرامج والخدمات المقدمة للموهوبين، وكيفية ترجمة البحوث إلى ممارسة وسياسات.

ويسلط الضوء على حاجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فيما يتعلق بالاستثمار في المعرفة وأولويات الإنفاق في رعاية المواهب المتنوعة.

أهداف المؤتمر