المجلس الأعلى للقضاء يستقطب الكفاءات لدعم المحاكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى المجلس الأعلى للقضاء بمقره بالرياض، مقابلات شخصية للمرشحين للعمل في السلك القضائي، وذلك في إطار سعي المجلس لاستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للقضاء لدعم المحاكم، حيث أتم إجراءات المقابلة مطلع الأسبوع الماضي مع 70 مرشحا من خريجي كليات الشريعة بمختلف الجامعات بالمملكة والمعهد العالي للقضاء.

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ويخضع اختيار القضاة لقواعد دقيقة صدرت استنادا للمادة السادسة من نظام القضاء، وذلك للعناية باختيار القضاة المؤهلين ومراعاة تمكنهم العلمي والصفات الشخصية، كما أن لجنة المقابلات مع المرشحين تكون برئاسة أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

ويحرص المجلس الأعلى للقضاء وفق توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني على استقطاب الكفاءات القضائية المؤهلة من الجامعات والمعهد العالي للقضاء لتلبية احتياج المحاكم للقضاة وتعيينهم في مختلف المحاكم خاصة مع إطلاق الترافع بمحاكم الاستئناف واكتمال منظومة القضاء المتخصص بإطلاق المحاكم التجارية والعمالية إضافة لحاجة القطاع العدلي لهذه الكوادر المؤهلة للعمل بالسلك القضائي.

يذكر أن عدد الملازمين الخاضعين للتدريب حاليا يفوق 700 ملازم قضائي ومن المتوقع تخرج 300 ملازم قضائي من المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة بالمملكة نهاية العام الدراسي الحالي.