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ضبط 141 منتجا عشبيا منتهي الصلاحية بالدمام

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت بلدية وسط الدمام خلال الجولات التفتيشية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء التي تستهدف محلات العطارة والمستحضرات العشبية، 141 منتجا منتهي الصلاحية ومصادرة وإتلاف 1317 كلجم من المستحضرات العشبية التي تحمل ادعاءات طبية مجهولة المصدر في وسط الدمام.

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وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله الشمري أن البلدية تبذل جميع جهودها وإمكاناتها الفنية والبشرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من سلامة السلع المعروضة والالتزام بالأنظمة، داعيا أصحاب المنشآت التجارية الالتزام بالضوابط والاشتراطات البلدية والحصول على التراخيص اللازمة لتجنب العقوبات الجزائية المنظمة لذلك، مشددا بتطبيق العقوبات على جميع

المخالفين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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