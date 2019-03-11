التعليم السعودي يفتح باب التسجيل للطلاب الأجانب بالعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل للطلاب الأجانب في العام الدراسي الجديد 1441 هجرياًَ، و الذي بمقتضاه يتم معامله هؤلاء الطلاب كمعاملة أبناء المواطنين السعوديين، ولكن لابد أن يكون الطالب الأجنبي ينتمي لأحد الفئات التي ذكرتها وزارة التعليم بالسعودية من أجل أمكانية التسجيل، وسوف نذكر هذه الفئات فيما يلي :

فئات الطلاب الأجانب المسموح لها بالتسجيل

1 أن يكون الطالب من أبناء القبائل النازحة.

2 أن يكون الطالب من أبناء الجاليات اليمنية.

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3 أبناء الدبلوماسيين.

4 أن يكون من أبناء المواطنين بدول الخليج.

ويأتي تسجيل الطلاب الأجانب للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2018/ 2019 في المرحلة الرابعة من مراحل تسجيل الطلاب.