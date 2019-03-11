صور لمداهمة مستودعين لتصنيع شحوم السيارات من جلود ومخلفات حيوانات بالخرج

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داهمت فرق وزارة التجارة، بمساندة من الحملات الأمنية، مستودَعين على بعد 60 كيلومترا من الخرج، تتخذهما عمالة مخالفة مكاناً لتصنيع الشحوم، التي تُستخدم للسيارات من جلود ومخلّفات الحيوانات.
وأوضحت صورٌ للموقع أثناء المداهمة، تهيئة المخالفين للمكان لممارسة عملهم المخالف، حيث صودر عد 424 برميلاَ معبأة بالشحوم بعد أن وضِعت عليها علامات تجارية مزورة، كما ضُبط 13 برميلاً لإذابة الجلود الحيوانية.
وقامت الفرق التفتيشية بحجز الكميات والأدوات المستخدمة في المكان..، ومصادرتها، وإغلاق الموقع وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
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