انفجار عبوة (معطر جو) داخل مركبة ببريدة

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باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة ظهر أمس الأحد حادث انفجار عبوة ( معطر جو ) كانت داخل سيارة وهي بحالة توقف بحي المرقب بمدينة بريدة وقال المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة (12:14) حيث تمت مباشرته وتنفيذ الجانب الوقائي .. واضاف العقيد اباالخيل ان العبوة كانت داخل السيارة ومع اغلاق النوافذ وارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة حدث انفجار العبوة مما تسبب في بعض الاضرار بالسيارة ..

وحذر مدني القصيم من ترك زجاجات العطر او الولاعات او معطرات الجو داخل السيارة لاسيما اثناء ارتفاع درجة حرارة الجو مما يتسبب بانفجارها واحداث الضرر بالمركبات او الاسخاص القريبين منها .





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