تويتر يطور خاصية الإبلاغ لحماية المعلومات الشخصية

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طور موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خاصية “الإبلاغ” عن التغريدات التي تحتوي على معلومات شخصية، بما يسمح للمستخدمين بتحديد نوع المحتوى الذي ينتهك خصوصيتهم.

وقد أعلنت “تويتر” عن التحديث الجديد عبر تغريدة على قناة “تويتر سيفتي” والتي تضمنت أيضا رسماً بلغة “جيف” لعرض طريقة استخدام الخاصية خطوة بخطوة. وسيكون لدى المستخدم الآن خيار تحديد ما إذا كانت أي تغريدة تكشف عن بيانات اتصاله أو عنوان منزله أو المعلومات المالية أو رقم بطاقة الهوية الرسمية الخاصة به.

ونقل موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شركة “تويتر” القول إن الخاصية الجديدة ستساعد موقع التواصل الاجتماعي “في مراجعة التغريدات المبلغ عن احتوائها على معلومات شخصية بصورة أسرع”.

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كان موقع “تويتر” قد تعرض لانتقادات متكررة خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم بذل الجهد الكافي لمكافحة التحرش عبر منصة التواصل الاجتماعي.

في الوقت نفسه، فإن الخاصية الجديدة لتعزيز حماية المعلومات الشخصية، حسنت مجموعة من الأدوات التي قدمها موقع تويتر لأول مرة عام 2014 لمكافحة الرسائل اللاذعة أو المسيئة التي يتم تداولها عبره.

جاء الإعلان عن تحديث خاصية حماية المعلومات الشخصية على “تويتر” بعد كشف “مارك تسوكربيرج” مؤسس ورئيس شبكة التواصل الاجتماعي المنافسة “فيسبوك” عن إطار عمل تعتزم “فيسبوك” استخدامه لبناء “منصة تركز على الخصوصية”.

وتتضمن الخطة الجديدة تشفير رسائل المستخدمين والتأكد من أن هذه الرسائل والمشاركات لن يتم تخزينها لفترة أطول مما يجب على أجهزة الشبكة..، والسماح للمستخدمين بالتواصل عبر أي تطبيق تمتلكه “فيسبوك”.

