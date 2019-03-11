احترس.. هواتف أيفون تحفظ أماكنك الخاصة بالاتجاهات والتوقيت

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كشف موقع ساينس آلارت أن أجهزة هواتف أيفون يمكنها تتبع حركة مستخدميها، وتقوم بعمل سجلات كاملة عن تحركاتهم واتجاهاتهم المختلفة.

وأشار إلى أن هناك ميزة غير معروفة في جهاز أيفون، تسجل بالتواريخ أماكن الزيارات إلى مكان ما، وعدد مرات التوجه إلى تلك المواقع في سجلات يصعب التوصل إليها.

وأوضح أنه على الرغم من إمكانية العثور على قائمة “المواقع المهمة” في إعدادات الهاتف الذكي، ولكن من الصعب العثور على القوائم الكاملة التي يعدها الهاتف.

وأوضح أن هواتف أيفون يمكن أن ترصد الأماكن التي يتواجد فيها الشخص باستمرار..، وعدد مرات زيارتها، وكذلك تسجيل ذلك بشكل تفصيلي في قوائم.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، حيث يمكن للهاتف أن يسجل طرق المغادرة من مكان محدد وتوقيتات ذلك، بل ومعرفة وسائل النقل الذي يستخدمها صاحب الهاتف للذهاب إلى هذه المواقع أو العودة منها.

ووفقًا لشركة أبل، يتم الاحتفاظ بالقائمة “ليعلم المستخدم الأماكن المهمة بالنسبة له”، ولكن أبل ليست وحدها في تتبع هذا الكم من بيانات المواقع، حيث يقوم جوجل بذلك أيضًا، من خلال قائمة “سجل المواقع” الموجودة في حساباته.

