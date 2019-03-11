بالصور.. لقاء تعريفي بالبرنامج الأول من نوعه على مستوى السعودية «واعد جازان»

نظَّمت جمعية «أمل» للتوعية بأضرار القات، اليوم الأحد، لقاء إعلاميًا تعريفيًا بفعالية «واعد جازان»، بحضور عضو مجلس الشورى ونائب رئيس جمعية التوعية بأضرار القات، الدكتور علي العريشي، وعدد من قيادات تعليمي صبيا وجازان.

وفي انطلاق اللقاء، أكد الدكتور علي العريشي أهمية تضافر الجهود لنجاح الفعالية، التي تقام لأول مرة على مستوى المملكة، وأهمية الفئة المستهدفة، منوهًا بالدور الكبير للتعليم والإعلام في تعزيز القيم الإيجابية داخل نفوس النشء.

وأشاد الدكتور العريشي بالدعم الكبير، الذي تجده برامج الجمعية من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وسمو نائبه.

بعد ذلك، استعرض محمد الحازمي المسؤول المنفّذ للبرنامج، تفاصيل فعاليات البرنامج الذي يستهدف تدريب ٣٠٠ طالب وطالبة، ويعزز القيم الإيجابية.

وأشار الحازمي إلى أن البرنامج يستهدف اكتشاف المواهب وصقلها وتحفيزها، عبر عدة فعاليات مسرحية تفاعلية، من أبرزها معرض يتكون من ٤ مسارات «ارسم حلمي، وأنمي قدرتي، وأمارس تخصصي، واختار مهنتي»، إضافة لخيمة أخرى ستشهد العديد من الفعاليات التنافسية، تتمثل في مسابقة «عندليب واعد، وفكرة إبداعية، وكاتب واعد، ورسام واعد، وفوتوغراف واعد، ومتحدث واعد».

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وأوضح الحازمي أن البرنامج وفعالياته يستهدفان الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، كاشفًا عن أنه على هامش البرنامج ستقام فعاليات رياضية تتمثل في دورة لكرة القدم، واختراق الضاحية لأشبال جازان.

وأضاف الحازمي، أنه تم رصد جوائز مالية كبيرة للفائزين والمدارس الأكثر تفاعلًا مع البرامج.

من جانبه، تحدث المشرف التربوي خالد الحازمي، ممثلًا اللجنة المنظمة؛ حيث استعرض الخطوات التنسيقية التي تمت مع إدارتي تعليم صبيا وجازان، وموضوع كيفية استفادة أكبر قدر ممكن من البرنامج وفعالياته، وتمكين الطلاب من زيارة المعرض وحضور الدورات، وسبل فتح المجال أمام الطلاب للمشاركة في الفعاليات الرياضية.

وقد تخللت اللقاء مداخلات من الحضور أثْرت اللقاء بكثير من الأفكار، وقدم الحضور العديد من المقترحات.

يُذكر أن فعالية «واعد جازان»، هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، التي ستقام في جازان برعاية كريمة من أمير منطقة جازان، وتنطلق السبت على الكورنيش الشمالي بجازان.