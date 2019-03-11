شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة حائل يقف على تطوير «صحة حائل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد(حائل)

زار وكيل إمارة منطقة ⁧حائل⁩ عادل بن صالح آل الشيخ مقر ⁧صحة حائل⁩ بالمجمع الحكومي بعد انتهاء مشروع تطوير بيئة العمل والتي نفذته صحة حائل .

وتجول آل الشيخ مع مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري على كافة الأقسام الإدارية والفنية والتمريضية.

ونوه وكيل إمارة منطقة ⁧حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده في تطوير الخدمات الصحية بمناطق المملكة بمتابعة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي كان ولازال قريبًا وداعمًا لكل مايعود على تطور الخدمات الصحية بالمنطقة.

وتجول آل الشيخ على المكاتب الإدارية والفنية وعيادة الموظفين للأعمال التطويرية، واستمع لشرح موجز من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري أكد من خلاله تشجيع أمير المنطقة ونائبه ودعم وزير الصحة وتواجد فريق عمل مميز يعمل وسط بيئة عمل حديثة ومهيئة، استطاعت صحة حائل النهوض بخدماتها الصحية والتقدم في استكمال المشاريع الصحية التي تصب في مصلحة أهالي منطقة حائل.