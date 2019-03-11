شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: جولات ميدانية لمكافحة جرائم التقنية وحماية الاقتصاد الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

بتوجيه من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ومتابعة نائب أمير حائل فيصل بن فهد تواصل لجنة مكافحة جرائم التقنية بالمنطقة جولاتها الميدانية على مجمعات ومحلات بيع أجهزة الهواتف النقالة للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية وتطبيق التعليمات بحق المخالفين .

حيث تعمل اللجنة المكونة من مندوبين عن شرطة المنطقة وفرع وزارة التجارة والأجهزة الأمنية ذات العلاقة من الاتصالات السلكية واللاسلكية لمتابعة سوق التقنية بصورة صارمة وإحاله أي مخالفة ترصد إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم و بعث المضبوطات إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق ماهو متبع.

وتهدف الجولات إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات للمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي ، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية ، وحماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة ، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.