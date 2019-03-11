شكرا لقرائتكم خبر عن 1761 موظفاً حكومياً يلتحقون بـ71 دورة بـ«الإدارة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل معهد الإدارة العامة أمس (الأحد) 1761 موظفا حكوميا وموظفة، للالتحاق بـ71 برنامجا تدريبيا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

والتحق بالمركز الرئيس للمعهد بالرياض 464 موظفا حكوميا، بـ21 برنامجا تدريبيا، وهي: إدارة الاجتماعات، إدارة الوقت، إدارة نظام التشغيل (Windows)، ومحطة العمل 2، وأساسيات أمن المعلومات، وأساسيات شبكات الحاسب الآلي، والإبداع الإداري، والاتصالات الإدارية، والتخطيط الحضري، والتفويض، والرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، والعروض التقديمية (Power Point)، ولغة الاستفسار البنائية (SQL)، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات السكرتارية الإبداعية، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والاتصال الفعال في العمل، وتحليل السلاسل الزمنية.

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كما نفذ المركز الرئيسي للمعهد 5 برامج موجهة والتحق بها 125 متدربا: إدارة المحتوى الرقمي: أعمال المنافسات والمشتريات، والعقود الإدارية، والقدرات التنفيذية للمديرين، وعرض ووصف البيانات في بناء التقارير.

وفي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة التحق 390 موظفا حكوميا بـ16 برنامجا تدريبيا، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الجودة الشاملة، إدارة نظم المعلومات الصحية، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات (ITIL)، وإعداد المراسلات، والإبداع الإداري، والجداول الإلكترونية (Excel)، والقيادة الإدارية، والمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتطوير خدمات المستفيدين، ومعالجة النصوص، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook) 2، والاتصال الفعال في العمل.

كما نفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة ثلاثة برامج موجهة والتحق بها 68 متدربا، وهي: الدعم الفني للحاسب الآلي، وتهيئة الموظف الجديد، وعرض ووصف البيانات في بناء التقارير.