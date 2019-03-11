شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تدشن «عربة ذكية للطعام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشَّن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان أمس (الأحد)، المنتج النهائي لـ«عربة جدة الذكية للطعام».

واطلع الدكتور الحميدان على مكونات العربة وأهم مميزاتها وأحدث التقنيات والمواصفات الفنية والصحية لتهيئتها للانطلاق كأول عربة ذكية متنقلة للطعام في جدة.

من جانبه، أبان مدير مركز الإبداع وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور هشام عبدالله النمر، أن هذا المشروع جرى تنفيذه بأيدي وسواعد أساتذة جامعة جدة، وبالتعاون بين كلية الهندسة وكلية العلوم وكلية الحاسبات وكلية الأعمال، لتصنيع هذه العربة بأفكار إبداعية وعلى أحدث المعايير الذكية.

وأشار إلى أنها اشتملت على برامج عملية لتوليد وتحليل المعلومات ومراقبة السلع المباعة، وأنظمة إضاءة وألياف ضوئية موفرة للطاقة، وتطبيقات إلكترونية فائقة السرعة، وكذلك أنظمة متقدمة للتخلص من النفايات والمياه المستعملة، ونظام قائم على الطاقة الشمسية، وربط العربة بالعملاء والجهات الرقابية، إلى جانب أفران متطورة تحقق أعلى درجات السلامة، وأنظمة تهوية متطورة.