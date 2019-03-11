شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار 3 فعاليات طلابية خليجية في جامعات سعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

أقر الاجتماع الـ30 للجنة عمداء شؤون الطلاب للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي عددا من الأنشطة والبرامج التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة؛ منها 3 برامج في السعودية تشمل الزيارة الطلابية الـ28 في جامعة الطائف، والمعسكر الـ13 للجوالة في جامعة الجوف، والمهرجان المسرحي الجامعي الـ5 بجامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى الدورة الرياضية الـ8 في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت، والأسبوع الثقافي والعلمي الـ9 في جامعة البحرين.

وافتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أمس الاجتماع بمشاركة أكثر من 30 جامعة ومؤسسة تعليم عال، الذي تستضيفه الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، وذلك بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالإدارة العليا.

ولفت اليوبي إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات التي تؤكد الروابط المتينة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتساهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة وتمد جسور التواصل والتعارف وتبادل الآراء.

وأوضح الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلاب للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور محمد بن حمد التويجري أن الاجتماع ناقش الملتقيات الطلابية الخارجية.