السعودية | الكشف عن شروط الأشواط الختامية من سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكشف عن شروط الأشواط الختامية من سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:59 صباحًا, 11 مارس 2019 م
المناطق - الرياض
أصدرت اللجنة المشرفة على سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة، تنويهًا للمشاركين بالشروط التي سيتم اتخاذها في الأشواط الختامية.
وأكدت اللجنة أنه يحق لها استبعاد أي مطية لأسباب الاشتباه في السن أو السلالة دون الرجوع للبرنت الخاص بهجن المالك، كما يحق لها أيضًا طلب أداء القسم من المالك مباشرة لإثبات السن أو السلالة، ويحق لها الاستبعاد في حال وجد ما يخالف ذلك دون الرجوع للمالك، الذي يجوز له مراجعة اللجنة لإثبات مسألة الاستبعاد.
ودعت اللجنة المشاركين بوضع واقي صدمات كهربائية سليم وخالٍ من أي قطع أو ثقب، وفي حال وجود ما يخالف ذلك فيحق للجنة اتخاذ العقوبات المنصوصة عليها وفق اللائحة، كما أوضحت أنه يمنع متابعة الأشواط بسيارات البيك أب أو السيارات المظللة في كلا المسارين.
يذكر أن منافسات المرحلة النهائية في سباقات الهجن انطلقت وتستمر في المضامير الخاصة بالمهرجان، على أن يكون آخر الأشواط في اليوم الختامي للمهرجان في الـ 23 مارس الجاري.
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