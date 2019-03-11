شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تطلق 4 مبادرات عن الحج والعمرة بـ«ملتقى مكة» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة الإعلام ممثلةً في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة 4 مبادرات نوعية ضمن «ملتقى مكة الثقافي»، الذي يُقام تحت شعار «كيف نكون قدوة؟» تمثلت في مبادرة معرض فوتوغرافي تحت مسمى «بياض» يحتوي على 38 صورة فوتوغرافية تجسد معاني الروحانية والإنسانية في مناسك الحج والعمرة، ضمن فعاليات الحديقة الثقافية بمحافظة جدة، فيما المبادرة الثانية ثقافية بعرض مسرحية للطفل «أفنان وعدنان» لتوضيح مناسك الحج والخدمات، التي تقدمها الجهات المعنية بالحج في قالب مرح وهادف للأطفال، والثالثة «هذه السعودية » وهي عبارة عن كتاب مطبوع ومقطع فيديو يعكس جهود الوزارة في استضافة ضيوف المملكة المؤثرين من إعلاميين ومثقفين وأدباء وأكاديميين، والمشاركة الأخيرة (اقرأ.. ودع غيرك يقرأ) وهي مبادرة توعوية تثقيفية بأهمية تضمين القراءة ضمن الثقافة المؤسسية في الجهات الحكومية ضمن جائزة الإبداع بمحافظة جدة.

وقال مدير عام فرع وزارة الإعلام بمكة المكرمة وليد بافقيه لـ ”الخليج 365”: الوزارة قدمت 4 مبادرات نوعية ضمن «ملتقى مكة الثقافي»، تهدف إلى إبراز جهود قطاعات الدولة لخدمة الحج والعمرة والخدمات الجليلة المقدمة في موسم الحج، مشيراً إلى اهتمام الوزارة في الجانب الثقافي بتقديم مسرحية الطفل «أفنان وعدنان»، تتناول مناسك الحج والخدمات، التي تقدمها الجهات المعنية بالحج في قالب مرح وهادف. وتعريف الأطفال بالأماكن المقدسة، التي يزورها ضيوف الرحمن، وغرس حب خدمة الآخرين في نفوس الناشئة وإشعار الطفل بشرف واعتزاز حكومة المملكة بخدمة الحج وشهدت المسرحية، التي أقيمت بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة، حضور قرابة 1800 طفل مع عائلاتهم مجاناً على مدى يومين.

وأضاف: «شارك فرع الوزارة من خلال إدارة الفنون الجميلة بتنظيم معرض فوتوغرافي «بياض»، يحتوي على 38 صورة فوتوغرافية تجسد معاني الروحانية والإنسانية في مناسك الحج والعمرة، شارك فيها عدد من أبرز المصورين الفوتوغرافيين السعوديين، التي هدفت إلى تعميق المشاعر بروحانية وإنسانية وجمالية شعيرتي الحج والعمرة، وشهد جناح المعرض توافد الزوار، لاسيما أن إقامة فعاليات الحديقة الثقافية تزامن مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، وكانت المبادرة الثالثة من إدارة الإعلام الخارجي في فرع الوزارة بعنوان «هذه السعودية» وهي عبارة عن كتاب مطبوع ومقطع فيديو تعكس جانبا من جهود الوزارة في استضافة ضيوف المملكة المؤثرين من إعلاميين ومثقفين وأدباء وأكاديميين من مختلف دول العالم لينقلوا الصورة الحقيقية والواقع الفعلي لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جليلة في موسم الحج كل عام من خلال إجراء اللقاءات الإعلامية لمعرفة انطباعاتهم ونقل الصورة الحقيقية عن المملكة كما يراها الآخرون عن جهود المملكة في خدمة الحج، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للشخصيات المستضافة في نقل رسائل حقيقية عن جهود المملكة في خدمة الحجيج».

وأشار إلى مشاركة فرع الوزارة في جائزة جدة للإبداع بمبادرة «اقرأ.. ودع غيرك يقرأ»، وهي معنية بالتوعية والتثقيف بأهمية تضمين القراءة ضمن الثقافة المؤسسية في الجهات الحكومية وجعلها أسلوب حياة للتطور والتنمية من خلال تقديم 22 مكتبة مجانا، وكل مكتبة تحتوي على أكثر من 100 كتاب تتناول مواضيع تطوير الذات وفن العمل الوظيفي والإدارة والمعرفة العامة، ويتم توزيعها على 20 جهة حكومية للرجال والنساء بمحافظة جدة للتشجيع على القراءة من قبل الموظفين والمراجعين.