شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي لـ "اليوم: نتابع إجراءات وفاة «المطيري» في الطائرة الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن المواطن المتوفى في الحادثة يدعى سعد خلف المطيري.
وذكر العرجاني أن المواطن المتوفى كان قد استقل الطائرة المتجهة من الرياض إلى أديس أبابا، ثم غيّر الطائرة وقام بالاتجاه إلى نيروبي. وحول السبب في ذلك، أشار إلى أن المعلومات التي تم التوصل إليها تبين أن المواطن يعمل في مجال الاستقدام.
ولفت السفير السعودي في إثيوبيا إلى أن السلطات الأمنية لا تزال تبحث عن الجثة، وذلك لكثرة أعداد الجثث في مكان تحطم الطائرة، مؤكداً اهتمام السفارة ومتابعتها المستمرة، من خلال التواجد في الموقع، والتواصل مع الجهات المعنية لأخذ التفاصيل أولاً بأول.
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