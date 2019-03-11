شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة «تشققات» طرق الخبر بـ «الرمل الساخن» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة الخبر أعمال الصيانة للشوارع الرئيسية باستخدام خلطة «الرمل الساخن» لمعالجة التشققات في طبقة الإسفلت، كما يتم العمل على تخطيط الشوارع بعد معالجة التشققات والحفر وذلك بعمل طبقة سطحية للإسفلت لمعالجة التشوه البصري للطرق.

وأوضح رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي أن البلدية وضعت خطة تعطي الأولوية للأحياء المتضررة وذلك بسفلتة أجزاء كبيرة من الشوارع الرئيسة واستبدال أرصفتها والتي تأتي استمرارا لمجهوداتها في إطار رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسة وتحقيق رضى مستخدميها في أنحاء المحافظة، كما تأتي أيضا ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تحمل شعار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأضاف الزايدي أن البلدية تقوم على أعمال تخطيط الشوارع وذلك بعد أعمال معالجة التشققات والحفر للشوارع الرئيسية بالمحافظة، كذلك أعمال معالجة سطح الإسفلت من خلال أفضل سبل الصيانة اللازمة لأي نوع من الطرقات باستخدام طبقات مكونة من خلطة الرمل الساخن، وهذه الخلطة تعرف بـ hot sand mix.

وبين الزايدي أنه كما يعرف الجميع أن سطح الإسفلت هو الجزء الملموس والظاهر من الطريق وهو الأكثر عرضة للمشاكل والتي تكون بحاجة إلى معالجتها وصيانتها من جديد للتخلص من التشققات والحفر التي تظهر على السطح ويؤدي إهمالها إلى مشاكل بالغة في الطرقات، وأشار إلى أن بلدية الخبر بدأت العمل على صيانة طرقات المحافظة باستخدام طبقة الرمل الساخن والبداية كانت من شارع الأمير فيصل بن فهد، وأضاف أن هذه الخطوه تهدف لمعالجة التشوه البصري للشوارع بداخل المحافظة.