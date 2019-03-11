شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستقبل سفير الصين الشعبية لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
حضر الاستقبال، وزير الخارجية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
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