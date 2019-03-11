شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يرعى ملتقى «رواء التطوعي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

برعاية الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء يفتتح المدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بالغنيم ملتقى رواء التطوعي الثاني تحت مسمى «فاستبقوا الخيرات» في إحدى المدارس الأهلية صباح اليوم بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية بنين وبنات والشؤون المدرسية والخدمات المساندة والقيادات التعليمية والإدارية والمدرسية.

ويهدف الملتقى إلى توجيه الطلاب نحو تبني العمل التطوعي على المستويين المدرسي والمجتمعي وإكسابهم مهارات متقدمة في إدارة العمل التطوعي واستدامته وذلك من خلال استعراض قاعدة من الخبرات والتجارب التطوعية الناجحة التي أثبتت جدارتها في الميدان، كما قدمت اللجنة التحضيرية للملتقى برئاسة المساعدة للشؤون التعليمية للبنات خلود الكليبي ثلاثة محاور تدور حولها ورقات العمل في الملتقى وهي «مهارات العمل التطوعي، التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في العمل التطوعي، التجارب المدرسية الناجحة في العمل التطوعي وسبل تطبيقها» ويستهدف الملتقى التربويين من منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات والمهتمين في الميدان التربوي.