شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يرعى ملتقى «رواء التطوعي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف الملتقى إلى توجيه الطلاب نحو تبني العمل التطوعي على المستويين المدرسي والمجتمعي وإكسابهم مهارات متقدمة في إدارة العمل التطوعي واستدامته وذلك من خلال استعراض قاعدة من الخبرات والتجارب التطوعية الناجحة التي أثبتت جدارتها في الميدان، كما قدمت اللجنة التحضيرية للملتقى برئاسة المساعدة للشؤون التعليمية للبنات خلود الكليبي ثلاثة محاور تدور حولها ورقات العمل في الملتقى وهي «مهارات العمل التطوعي، التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في العمل التطوعي، التجارب المدرسية الناجحة في العمل التطوعي وسبل تطبيقها» ويستهدف الملتقى التربويين من منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات والمهتمين في الميدان التربوي.
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