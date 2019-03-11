تنمية الخالدية بالافلاج تدرب 45 مستفيدة

2019-03-11

متابعات الخليج 365 - الأفلاج

نفذ القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخالدية، التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، خلال الشهر الحالي، دورتين تدريبيتين حضرها 45 مستفيدة من سيدات الحي.

وتحدثت المدربة بتلاء آل جويعد في الدورة الأولى “دراسات جدوى المشاريع الصغيرة” عن كل ما يخص مفهوم المشاريع الصغيرة وعرضت نماذج عنها، بالإضافة إلى شرح كيفية بدء المشروع وتحديد أساسياته ومراحله، بينما قدمت المدربة عزة الحويطي في الدورة الثانية “التسويق الإلكتروني” نبذة تعريفية عن أهمية التسويق ومجالاته ووسائل الحماية من أخطاره والخطوات الثلاث لنجاحه، فيما صاحب الدورتين العديد من العروض المرئية والتطبيقات مع المتدربات.

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وفي ختام كل دورة قدمت مشرفة القسم باللجنة رفعة الدوسري دروع الشكر والتقدير للمدربات وشهادات الحضور للمتدربات.

يُشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تعتبر إحدى البرامج التنموية والاجتماعية التي تنفذها مراكز ولجان التنمية الاجتماعية طوال العام لسد احتياجات المجتمع المحلي ومشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم.