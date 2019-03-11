شكرا لقرائتكم خبر عن ما مقدار الإجازات الرسمية والشخصية للموظف؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على حقوق العاملين في القطاع الخاص في الإجازات الرسمية وإجازات المناسبات الشخصية.

وأوضحت، عبر حملة توعوية على حسابها في «تويتر» أمس (الأحد)، أن الإجازات الرسمية هي: إجازة عيد الفطر (مدتها 4 أيام، وتبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى)، وإجازة عيد الأضحى (4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة)، وإجازة اليوم الوطني في أول الميزان (ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقعت ضمن إجازة العيدين فلا يعوض عنها).

وأضافت الوزارة أن إجازات العامل في المناسبات الشخصية كالتالي: مولود جديد (إجازة بأجر كامل مدتها 3 أيام)، وإجازة زواج (5 أيام إجازة)، وحالة الوفاة (5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه).