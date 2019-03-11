شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليار لمستفيدي الدفعة الـ 16 لـ «حساب المواطن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أودع برنامج حساب المواطن، أمس (الأحد) 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الحالي، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع.

وبين المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية بلغ أكثر من 37.3 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال.

وأشار إلى أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينا أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد. وأوضح القحطاني، أن الاستحقاق يتم احتسابه بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشددا على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يوما لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة أبريل القادم.

وأفاد بأن فريق خدمة العملاء بالبرنامج على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار قد يواجه المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Citizen_care، أو عبر خدمة صوتك مسموع، أو بالاتصال على الرقم الموحد 19912.