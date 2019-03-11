شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية للنازحين في اليمن ولبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض، مأرب، المهرة، بيروت)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (السبت) 60 سلة غذائية تزن 4 أطنان و440 كيلو غراماً، للنازحين من مديرية نهم في صنعاء والقاطنين في مخيم الميل في مأرب، يستفيد منها 360 فرداً، و150 كرتونا للمحتاجين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة.

ووزع المركز 1.966 سلة غذائية، تزن 145 طنا و484 كيلوغراما، و3.932 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في إقليم الخروب بمحافظة جبل لبنان، وفي بلدة الفاكهة بمحافظة البقاع، وفي بلدة برقايل عكار بمحافظة الشمال.

من ناحية أخرى، بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال لقائه في مكتبه بالرياض أمس (الأحد) وفدا من الهلال الأحمر الطاجيكي، مستجدات مشاريع المركز الإيوائية والصحية والغذائية المنفذة في طاجيكستان، مؤكدا متانة العلاقات السعودية الطاجيكية وحرص المملكة على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين من أبناء الشعب الطاجيكي.