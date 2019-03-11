شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل سفير الصين بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الأحد)، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين، الذي ودع الملك سلمان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.