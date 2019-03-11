13 سعوديا يتدربون على استكشاف اليورانيوم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أوفدت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، 13 مختصاً للأردن، ضمن برنامج تطوير الكوادر الوطنية المنضوية تحت مظلة مشروع تعدين اليورانيوم بمنطقة وسط الأردن، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وشركة تعدين اليورانيوم الأردنية، الذي سيستمر لمدة عام واحد. وجاء اختيار الأردن نظرا إلى تجربتها الجيدة في مجال استكشاف وتعدين اليورانيوم، بهدف نقل التقنية وتدريب الكوادر الوطنية في مجال استكشاف خامات اليورانيوم، وإنتاج أكسيد اليورانيوم «الكعكة الصفراء» وعمل دراسة الجدوى الاقتصادية القابلة للتمويل. ويعـد مشروع تعدين اليورانيوم أحد مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في أوفدت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، 13 مختصاً للأردن، ضمن برنامج تطوير الكوادر الوطنية المنضوية تحت مظلة مشروع تعدين اليورانيوم بمنطقة وسط الأردن، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وشركة تعدين اليورانيوم الأردنية، الذي سيستمر لمدة عام واحد. وجاء اختيار الأردن نظرا إلى تجربتها الجيدة في مجال استكشاف وتعدين اليورانيوم، بهدف نقل التقنية وتدريب الكوادر الوطنية في مجال استكشاف خامات اليورانيوم، وإنتاج أكسيد اليورانيوم «الكعكة الصفراء» وعمل دراسة الجدوى الاقتصادية القابلة للتمويل. ويعـد مشروع تعدين اليورانيوم أحد مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في السعودية ، الذي سيعزز زيادة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية في تقنيات الطاقة الذرية واستثمارها تجارياً، حيث تهدف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى المساهمة في تنويع مزيج الطاقة الوطني لتوفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها رؤية المملكة الطموحة 2030. وتعمل المدينة حاليا بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على المرحلة الأولى لمشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالمملكة، الذي يتطلب عدداً كافياً من الكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا المجال، حيث سيُمَكن البرنامج التدريبي من إكساب المختصين المهارات الفنية اللازمة للعمل في المشروع السعودي. وجرى خلال الأسبوع الأول من وجود المختصين الاجتماع مع السفارة السعودية والملحقية الثقافية السعودية بالأردن وشرح أهداف ومكونات البرنامج التدريبي. وفي هذا الجانب، أشار رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور خالد السلطان إلى أهمية تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين لما له من أثر إيجابي وفعال في تمكين وتطوير مهارات الكوادر البشرية الوطنية العاملة في هذه المجالات.



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