شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست»: 3 أيام لدعم الشركات الناشئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أن برنامج «TAQADAM» لمسرعات الأعمال في نسخته الـ3 لهذا العام، تستمر أعماله على مدى 3 أيام، ليقدم خدماته للشركات الناشئة، إذ تتلقى الفرق المقبولة ما يصل إلى 75 ألف ريال في شكل منح للتمويل والوصول إلى مساحات العمل المشترك، مشيرة إلى أنه تم إطلاق البرنامج في نسخته الأولى عام 2016، وقد تخرج منه بنجاح 39 شركة ناشئة، ومنح أكثر من 4 ملايين ريال في تمويل ابتدائي على أساس المنح.

وأوضحت «كاوست» أن البرنامج حقق نتائج مميزة في تزويد طلبة الجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين الجدد بالأدوات والدعم اللازم لإطلاق شركة قائمة على التكنولوجيا بنجاح من خلال التدريب على الأفكار والتسويق وجمع الأموال والتدريب على تصميم المنتجات.

ونوهت الجامعة إلى أن البرنامج يرسخ الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الاهتمام ببرنامج مسرع بدء تشغيل برنامج تكريم، ويهدف لتعزيز دور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» في بناء عقلية ثقافية للابتكار تسهم في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في المملكة وتشجيع المشاركة على قنوات التواصل الاجتماعي، مركزا على طلاب الجامعات السعودية، ورجال وسيدات الأعمال ومجتمع جامعة الملك عبدالله الداخلي، وذلك إسهاما من «كاوست» في الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية عقلية الابتكار لدى الشباب.

يذكر أن البرنامج تم تنفيذه من قبل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» وبنك ساب، وذلك في تركيز على زراعة عقلية الابتكار للشباب، إذ تم خلال البرنامج تدريب 342 من رواد الأعمال، وإبرام التعاون عبر الجامعات السعودية لأخذ البحوث من المختبر إلى السوق.