شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للتحقق من الصكوك العقارية إلكترونيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة العدل إمكان التحقق من الصك العقاري إلكترونيا، بـ4 خطوات، بعد إطلاقها الخدمة، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع العام الحالي.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى بوابة وزارة العدل، وهي متاحة للجميع، وتهدف إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، والتي تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.

وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني. وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكان نقل ملكية عقاره بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة عند تحديث الصك للصك الإلكتروني ودون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.