شكرا لقرائتكم خبر عن «المظالم» يبحث التعاون القضائي مع «ريسيرف» الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن لقاءه مع عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بجامعة كيس وسترن ريسيرف الأمريكية البروفيسور لويس كاتز، ونائبه البروفيسور تينر جاك، يأتي في إطار تعزيز أفق التعاون القانوني بين الجهتين، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في القضاء، وصولا إلى الهدف الأسمى في القانون والقضاء بالعدل الناجز.

وعرض اليوسف خلال الاستقبال في مكتبه أمس (الأحد)، بالرياض، الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، المتواكبة مع رؤية المملكة 2030.

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كما جرى استعراض نظام «معين» الإلكتروني وكيفية استخدامه من قبل المستفيد سواء كان دائرة قضائية أو مترافعا، وذلك من خلال إدارة ملف الدعوى ابتداء من قيدها وانتهاء بالحكم فيها.

عقب ذلك، شاهد الحضور عرضاً عن الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات إلكترونية لعموم المستفيدين، وما توفره الإدارة من خدمات تقنية عالية المستوى لحفظ أمن المعلومات للعمل القضائي.

من جانبه، أشاد البروفيسور لويس كاتز بعمل ديوان المظالم في استثمار التقنية في العمل القضائي، وهو أمر متطور جداً يستحق الإشادة ونقل التجربة الدولية.