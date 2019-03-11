شكرا لقرائتكم خبر عن الآراء على مسودة «العمل المرن».. حتى 19 مارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 19 مارس الجاري، آخر موعد أمام المهتمين والمختصين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص؛ لإبداء آرائهم في تحسين مسودة تنظيم العمل المرن، الهادفة إلى توظيف العامل السعودي لدى المنشآت وفق نظام الساعات.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن إرسال الآراء والمقترحات إلى البريد الإلكتروني: mediamlsd.gov.sa. وأعلنت الوزارة مواد تنظيم العمل المرن في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، حرصا منها على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع.

ويهدف تنظيم العمل المرن إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن عمل من الانخراط في سوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة، وتمكين القوى العاملة الوطنية من رفع مهاراتهم وخبراتهم.