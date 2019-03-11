شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه»: تشغيل مركز الاتصال لخدمة العملاء تدريجياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أبرمت شركة المياه الوطنية اتفاقا نوعيا مع شركة مراكز الاتصال لإدارة مركز الاتصال الموحد التابع للشركة وتشغيله وفق رؤيتها التطويرية وإستراتيجيتها الرامية إلى توحيد عملياتها وهندسة إجراءاتها المتعلقة بخدمات العملاء في جميع مناطق المملكة.

ووقع الاتفاق الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ومن جانب شركة مراكز الاتصال الرئيس التنفيذي عبدالله الزهراني. ويهدف الاتفاق إلى التعامل مع متطلبات العملاء، وتقديم أفضل معايير العناية بهم، مع خيار توسيع نطاق العمليات لتشمل قنوات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني ودعم القنوات الإلكترونية الخاصة بالشركة، وذلك وفق مبادرات برنامج التحّول الوطني، ورؤية المملكة 2030 لتحقيق خدمات اتصالية ورقمية مستدامة. وأوضح المهندس الموكلي أن الشركة تسعى من خلال الاتفاق إلى توفير نماذج اتصالية قابلة للتطوير بأفضل المعايير المهنية، فضلا عن تطوير مركز العناية بالعملاء (الاتصال الموحد) بشكل احترافي يمكن من خلاله تحقيق تطلعات عملاء الشركة، وتطبيق إستراتيجيتها في إدارة أدوات التواصل المختلفة مع العملاء، إضافة إلى بحث الحلول التطويرية والتحسينية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال خدمة العملاء، وذلك سعيًا من الشركة إلى توفير خدماتها المتعددة عبر منصات اتصالية ورقمية مختلفة تتيح للعميل الوصول إليها بكل يسر وسهولة، ضمن معايير عالية تضمن المهنية والكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق يشمل تشغيل المركز الموحد التابع للشركة في كلٍ من الرياض ومكة المكرمة وجدة والطائف وجازان (مرحلة أولى)، والانتقال التدريجي في جميع المناطق.