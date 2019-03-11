تعرف الآن: على منهجية مبادرة “سند محمد بن سلمان”/ برنامج سند الزواج وكيفية التسجيل...

مبادرة “سند الزواج“، تحرص المملكة العربية السعودية بصفة مستمرة على تقديم العون والمساعدة لكافة فئات المجتمع السعودي، حرصاً منها على تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي المجتمعي المرتكز على عدة محاور لتقديم مبادرات تنموية واجتماعية بما يحقق رؤية المملكة 2030، وفي إطار ذلك أطلق ولي العهد السعودي “برنامج سند محمد بن سلمان” للمبادرة الاجتماعية، الذي يعتمد على الأدوات التقنية التكنولوجية الحديثة، لتسهيل وصول خدمات البرنامج إلى جميع المستفيدين داخل المجتمع السعودي، حيث يرتكز البرنامج الجديد “سند محمد بن سلمان” على مجموعة من المبادرات الاجتماعية الغير الربحية، والتي كان أطلقها سابقاً سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، منها إطلاق سراح سجناء، وتقديم الدعم المباشر للجمعيات الخيرية، العمل على تطوير المساجد التاريخية على مستوى المملكة.

يمكن متابعة أخبار مبادرة سند من خلال الحساب الرسمي لبرنامج سند محمد بن سلمان في تويتر.

برنامج سند محمد بن سلمان 1440

يهدف البرنامج لتنمية مجال المبادرات الاجتماعية غير الربحية، حيث يأتي “برنامج سند” لكي يلبي احتياجات فئات المجتمع السعودي المتنوعة، لكي يحقق لهم الحياة الكريمة والاستقرار النفسي الداخلي بمجتمعهم السعودية، بتوفير المساندة المجتمعية من خلال الدعم المادي والمعرفي، وفق أسس وآليات علمية جديدة شاملة كافة خدمات البرنامج الجديد، بما يضمن وصولها للفئة المستهدفة من البرنامج.

المبادرة الاجتماعية ببرنامج سند محمد بن سلمان غير ربحية، تهدف تقديم العون وتخفيف الأعباء على المستحقين من خلال تقديم مساعدات من غير ضمانات وغير مستردة.

ما هي مبادرة سند الزواج؟

تأتي “مبادرة سند الزواج” كأول مرحلة لبدء مبادرة اجتماعية يطلقها برنامج “سند محمد بن سلمان” بالسعودية، للشباب المتزوجين حديثاً لدعم الترابط الأسري وتعزيز القدرة الأسرية المبنية على المجتمع، بما يضمن تخيف أعباء الزواج عليهم، وكذلك تشجيع الشباب على الزواج لبناء أسرة جديدة بالمجتمع السعودي تحت مظلة الحكومة السعودية التي تسعي لتقديم العون والمساندة بصفة مستمرة للشعب السعودي، بما يضم تحقيق السعادة لهم.

منهجية سند محمد بن سلمان للزواج 1440

الفئات الأولى المستحقة لسند الزواج 1440

الفئات التي سوف يراعى الأولوية لها من أجل الحصول على مبادرة ” محمد بن سلمان”، سند الزواج 1440، هم أبناء شهداء الوطن، الأيتام، أصحاب الهمم.

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شروط الحصول على خدمة “سند الزواج”

شرط أن يكون الزوج والزوجة سعودي الجنسية. يشترط أن يكون عمر الزوج ما بين 21-40 عاما، أما الزوجة ما بين 18-40 سنة. يشترط ألا يكون قد سبق للزوج الزواج من قبل. يشترط أن يكون المتقدم متعلم وحاصل حد أدنى على شهادة الثانوية العامة. يشترط أن يكون الزواج حديثاُ، بحيث ألا يكون مر على عقد الزواج أكثر من عام. ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم ككل عن أربعة ألاف ريال سعودي. يشترط ألا يتجاوز مهر العروسة عن خمسين ألف ريال سعودي. الأولوية في الحصول على الخدمة المقدمة من البرنامج لشهداء الواجب والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. يشترط استكمال دورة الوعي المالي وتحقيق بدرجة لا تقل عن 60%.

إليكم الفيديو لتوضيح كل ما يخص مبادرة سند الزواج:

خطوات التسجيل ببرنامج سند الزواج الجديد 1440

الدخول إلى الموقع الإلكتروني سند من هنا

ثم دخول المتقدم على برنامج سند الزواج، والتحقق من مطابقة كافة الشروط والضوابط للمتقدم.

ثم إدخال بيانات المتقدم بكل دقة، مع الإقرار والتعهد بصحتها ومطابقتها للأوراق الرسمية.

خطوات مطابقة البيانات

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان الجديد 1440، عن عدة خطوات تتم بعد تلقي إشعار مطابقة البيانات، وتتم كالآتي:بعد وصول بريد بتحديث حالتك، يتم الذهاب إلى آخر تحديث للطلب، وإستكمال المعلومات البنكية، ليتم بعدها ملء الاستبيان.

هنا إنفوجراف مبسط يوضح خطوات مطابقة البيانات