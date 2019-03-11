، الاتحاد يسعى للاستمرار بحصد الانتصارات والنصر لاستعادة توازنه ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

يعود قطار دوري أبطال آسيا للدوران مجددًا هذا الأسبوع ليتوقف بمحطته الثانية والتي تبدأ منافساته اليوم بإقامة أربع مباريات نارية ضمن المجموعتين الأولى والثانية وفيها سيكون اثنان من ممثلي الكرة السعودية حاضرين حيث تبرز مواجهة الاتحاد السعودي مع مضيفه الوحدة الإماراتي والنصر مع ذوب آهان الإيراني.

المجموعة الأولى

يلتقي النصر السعودي مع مضيفه ذوب آهان الإيراني على ملعب آل مكتوم في دبي والذي اختاره ليكون ملعبًا له عندما يواجه الفرق الإيرانية في البطولة القارية.

يسعى النصر للتعويض واستعادة توازنه ولتجاوز أزمة ضربة البداية بعد أن تلقى خسارة غير منتظرة أمام الوصل الإماراتي في الجولة الأولى للمحافظة على حظوظه قائمة بالمنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة ولاسيما أن الفريق يعيش أفضل أيامه في الدوري المحلي خصوصًا بعد أن قلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 4 نقاط.

في المقابل يعيش ذوب آهان الإيراني واحدة من أصعب المراحل في تاريخه إذ يصارع على البقاء في دوري بلاده، حيث فشل في تحقيق أي فوز في الدوري المحلي منذ أغسطس الماضي قبل أن ينجح يوم الخميس الماضي في التغلب على باديده خراسان 1-0.

وفي المباراة الثانية يتطلع نادي الوصل الإماراتي لحصد الفوز الثاني على التوالي عندما يتقابل خارج ملعبه مع الزوراء العراقي على ملعب كربلاء الدولي في حين يبحث أصحاب الضيافة عن تسجيل فوز تاريخي سيكون الأول في أول مباراة تُقام بالعراق بتاريخ البطولة.

يتصدر الوصل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة مقابل نقطة لكل من الزوراء وذوب آهان في حين ما زال رصيد النصر خاليًا من النقاط.

المجموعة الثانية

يحل الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلاً على الوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.

يبحث الاتحاد عن الاستمرار بصحوته لمواصلة العروض القوية وحصد الانتصارات بعد فوزين متتاليين في دوري الأبطال بالجولة الأولى ثم على الفيحاء بالدوري السعودي للاقتراب خطوة نحو دور ثمن النهائي وأيضًا لتأكيد تفوقه التاريخي على منافسه في البطولة.

في المقابل يتطلع الوحدة الإماراتي لتعويض بدايته السلبية حيث سيكون أمام خيار واحد هو الفوز ولا شيء غيره في حال أراد إحياء آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلة إلى دور الـ16.

وفي المباراة الثانية يسعى نادي الريان القطري لتعويض خسارة الجولة الأولى عندما يتقابل مع ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

يتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة بفارق الأهداف أمام لوكوموتيف في حين ما زال رصيد الوحدة والريان خاليًا من النقاط.