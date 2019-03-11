، شاهد.. زخات المطر تتساقط على زوار المسجد الحرام في أجواء روحانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع هطول أمطار خفيفة على أجزاء عدة من أحياء مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو، نُقل عن قناة القرآن الكريم عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الأحد، زخات المطر وهي تتساقط على زوار المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وفي التفاصيل، قام قاصدو الحرم المكي الشريف باستغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكف الضراعة لله - عز وجل - وتحري الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.



وكانت أجزاء عدة من أحياء مكة المكرمة قد شهدت مساء أمس هطول أمطار خفيفة.