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تنطلق اليوم الاثنين أول أيام الأشواط الختامية بواقع (32) شوط بكار وقعدان "حقايق" على فترتين (صباحية ومسائية) من مسافة (4) كيلومترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن المقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي بنادي الإبل، المهندس عبدالله المري، أن الترتيبات تمت لاستقبال المرحلة النهائية من السباق على أكمل وجه، سواء للمضامير، أو حتى وضع الجداول، واستقبال المشاركين.. وسيكون السباق مكونًا من 252 شوطًا، منها 20 للرموز، والبقية لجميع الأسنان من سن الحقائق حتى سن الحيل، وتم توزيع آلية الجدول والوقت؛ لكي يلبي احتياجات المشاركين والمشاهدين ومحبي هذه اللعبة لضمان الفترات التشغيلية.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى انتهت بعدد 206 أشواط، شملت جميع فئات الهجن، وذلك على مدار سبعة أيام متتالية، وسيتم تكريم الفائزين فيها في ختام المهرجان.
انطلاق ختاميات سباق الهجن اليوم على فترتين "صباحية ومسائية"نافل السبيعي الخليج 365 2019-03-11
تنطلق اليوم الاثنين أول أيام الأشواط الختامية بواقع (32) شوط بكار وقعدان "حقايق" على فترتين (صباحية ومسائية) من مسافة (4) كيلومترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن المقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي بنادي الإبل، المهندس عبدالله المري، أن الترتيبات تمت لاستقبال المرحلة النهائية من السباق على أكمل وجه، سواء للمضامير، أو حتى وضع الجداول، واستقبال المشاركين.. وسيكون السباق مكونًا من 252 شوطًا، منها 20 للرموز، والبقية لجميع الأسنان من سن الحقائق حتى سن الحيل، وتم توزيع آلية الجدول والوقت؛ لكي يلبي احتياجات المشاركين والمشاهدين ومحبي هذه اللعبة لضمان الفترات التشغيلية.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى انتهت بعدد 206 أشواط، شملت جميع فئات الهجن، وذلك على مدار سبعة أيام متتالية، وسيتم تكريم الفائزين فيها في ختام المهرجان.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
01:04 AM
الأشواط تشهد منافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين
تنطلق اليوم الاثنين أول أيام الأشواط الختامية بواقع (32) شوط بكار وقعدان "حقايق" على فترتين (صباحية ومسائية) من مسافة (4) كيلومترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن المقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي بنادي الإبل، المهندس عبدالله المري، أن الترتيبات تمت لاستقبال المرحلة النهائية من السباق على أكمل وجه، سواء للمضامير، أو حتى وضع الجداول، واستقبال المشاركين.. وسيكون السباق مكونًا من 252 شوطًا، منها 20 للرموز، والبقية لجميع الأسنان من سن الحقائق حتى سن الحيل، وتم توزيع آلية الجدول والوقت؛ لكي يلبي احتياجات المشاركين والمشاهدين ومحبي هذه اللعبة لضمان الفترات التشغيلية.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى انتهت بعدد 206 أشواط، شملت جميع فئات الهجن، وذلك على مدار سبعة أيام متتالية، وسيتم تكريم الفائزين فيها في ختام المهرجان.
، انطلاق ختاميات سباق الهجن اليوم على فترتين "صباحية ومسائية" ،
المصدر : الخليج 365
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