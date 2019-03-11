غبار وسحب رعدية غدًا على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين. وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غدًا غائمة جزئيًّا، وسط فرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف. وتابعت الأرصاد، أنه سيشهد طقس الاثنين نشاطًا للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشمالية.

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