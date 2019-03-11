بالفيديو: تعرّف على شكل بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة وفوائدها

كشفت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) عن الشكل الجديد لبطاقة كفاءة الطاقة لمختلف الأجهزة المنزلية بعد توحيدها. واعتمد الشكل الجديد على نظام المستويات بدلا من النجوم، لتسهل قراءتها، حيث تتضمن حاليا اسم الجهاز الكهربائي، ثم مستويات كفاءة الطاقة، من الأعلى كفاءة (الأخضر) حتى الأقل، ومعلومات الطراز الفنية، ثم رمزQR للتحقق من بيانات المنتج، من خلال تطبيق “تأكد”.

وتساعد بطاقة كفاءة الطاقة في اختيار الجهاز ذي الأداء الأفضل من بين الأجهزة الأكثر انتشاراً واستهلاكاً للكهرباء، ولها فوائد عدة، منها المقارنة بين الأجهزة حسب كفاءة استهلاكها للكهرباء، والتسويق للأجهزة عالية الكفاءة والتقليل من انتشار الأجهزة الرديئة. ويؤدي ترشيد الكهرباء إلى تقليل الحاجة لإحراق كميات كبيرة من الوقود، ما يقلل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري المؤثر على البيئة، وكذلك تقليل الاستهلاك المحلي للوقود وزيادة المُصدَّر للخارج ورفع معدل الدخل القومي، وتقليل انقطاع الكهرباء بسبب زيادة الأحمال في الصيف، وخلق روح المنافسة بين الصانعين المحليين والموردين.