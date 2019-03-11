خص الشاعر محمد آل حلل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقصيدة جديدة تؤكد مكانته في قلوب الجميع، وتشير إلى علاقة المحبة والثقة بين المواطنين وولي العهد، وموت المتآمرين بسبب المجد الذي سيطره الأمير محمد بن سلمان يومًا بعد يوم في تاريخ المملكة.
وجاء في نص قصيدة محمد آل حلل:
كَ في القلوبِ مَحبَّةٌ… وَوَلاءُ
وصدى رؤىً تسمو بِهَا الأرجاءُ
وبعزمِكَ الآمالُ تصبحُ واقعًا
تختالُ فيهِ الرايةُ الخضراءُ
الشعبُ يعشقُ كلَّ مجدٍ إنهم
حُلْمٌ… وأنتَ الـموعدُ الوضَّاءُ
كانت هذه تفاصيل خبر آل حلل عن الأمير محمد بن سلمان: عليكَ تعتمدُ البلادُ فأنتَ مَنْ يمضي ويسبقُ ما أردتَ دعاءُ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.