أول تعليق من تركي بن طلال بعد الإعلان عن مشروعات عسير

أطلق أمير عسير، تركي بن طلال، اليوم الأحد، خطة استكمال مشروعات أساسية للمنطقة، تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكشف الأمير تركي بن طلال، خلال تصريحات إلى برنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، أن هذا النجاح الذي تشهده المنطقة والخطة التي تم الإعلام عنها اليوم خلفها فريق وزاري وآخر من المنطقة، برعاية من الأمير محمد بن سلمان الذي كان يقصد بتوجيهه أن يعمل الفريقان على قلب رجل واحد.

وعن الخطة، قال: إنها تهدف لاستكمال مشروعات أساسية حصلت منذ سنوات عديدة، ومنها المدينة الطبية والمطار وعقبة ومشاريع أخرى هناك خطة لاستكمالها بأوقات محددة، ولو سارت كما المُعلن ستشهد المنطقة تحولًا غير مسبوقًا في كافة مجالات التنمية. ووجه الأمير محمد بن سلمان باستكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، في الصحة والنقل والخدمات البلدية، خدمةً لأهالي المنطقة وتلبية لاحتياجاتهم. ويهدف استكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير، إلى رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة، وأنسنة مدن ومحافظات المنطقة، ورفع كفاءة حركة التنقل برًّا وجوًّا.