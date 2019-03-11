السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل طفلًا مقدسيا من منزله



القدس المحتلة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم طفلًا مقدسيًا من منزله في القدس القديمة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل نصر الله نضال أبو دياب من منزله، بحارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، خلال عملية تفتيش واسعة واستفزازية، قبل اعتقاله .

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