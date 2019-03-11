السعودية | “التعاون والتنمية” تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.6 % في 2019

المناطق - الرياض

توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بمقدار 2.6 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة بنمو يقارب 1.7 في المائة في 2018.

ورجحت المنظمة وفقا لـ”الاقتصادية” أن تفقد التوترات التجارية نمو الاقتصاد العالمي زخمه، مشيرة إلى أن التعريفات الجمركية التي اعتمدتها الولايات المتحدة في الصيف الماضي على وجه الخصوص قد تسببت في تباطؤ التجارة العالمية، والطلبيات الجديدة على السلع المقيسة في عديد من البلدان لا تزال تنخفض”.

وتؤثر الحواجز التي أقيمت في 2018 وحدها في النمو، والاستثمار، ومستويات المعيشة، خاصة الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض.

وتشدد المنظمة على أن النشاط العالمي معرض بشكل خاص لتباطؤ سيكون أكثر وضوحا مما كان متوقعا في الصين، حيث تتوقع المنظمة نموا لإمبراطورية الوسط بنسبة 6.2 في المائة هذا العام مقارنة بـ6.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) لتهبط إلى 6 في المائة في 2020 “لم تغير المنظمة توقعاتها لنمو الصين في 2020”.