شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “التعاون والتنمية” تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.6 % في 2019 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:24 صباحًا, 11 مارس 2019 م
المناطق - الرياض
توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بمقدار 2.6 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة بنمو يقارب 1.7 في المائة في 2018.
ورجحت المنظمة وفقا لـ”الاقتصادية” أن تفقد التوترات التجارية نمو الاقتصاد العالمي زخمه، مشيرة إلى أن التعريفات الجمركية التي اعتمدتها الولايات المتحدة في الصيف الماضي على وجه الخصوص قد تسببت في تباطؤ التجارة العالمية، والطلبيات الجديدة على السلع المقيسة في عديد من البلدان لا تزال تنخفض”.
وتؤثر الحواجز التي أقيمت في 2018 وحدها في النمو، والاستثمار، ومستويات المعيشة، خاصة الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض.
وتشدد المنظمة على أن النشاط العالمي معرض بشكل خاص لتباطؤ سيكون أكثر وضوحا مما كان متوقعا في الصين، حيث تتوقع المنظمة نموا لإمبراطورية الوسط بنسبة 6.2 في المائة هذا العام مقارنة بـ6.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) لتهبط إلى 6 في المائة في 2020 “لم تغير المنظمة توقعاتها لنمو الصين في 2020”.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “التعاون والتنمية” تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.6 % في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.