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تريليون و600 مليار ريال.. أرقام في برنامج تطوير الصناعة الوطنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” لمحة في أرقام برنامج تطوير الصناعة الوطنية.
وتتضمن قطاعات البرنامج، قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الـ4 قطاعات للمساهمة في نمو الاقتصاد، فيما طرح البرنامج مشاريع جاهزة للتفاوض قيمتها 70 مليار ريال كمرحلة أولى، وعقد اتفاقيات بقيمة 200 مليار ريال.
ويطمح البرنامج إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال من الاستثمارات، فيما من المتوقع أن يساهم البرنامج بـ1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، فيما سيوفر 1.6 مليون وظيفة يتم توفيرها للمواطنين.
وخُصص 100 مليار ريال لبرنامج التطوير بحلول عامي 2019 و2020، كما يتضمن البرنامج 330 مبادرة، ويقدم 13 برنامجًا لتحقيق الأهداف من الصناعات الوطنية وتحقيق رؤية 2030.
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