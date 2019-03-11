- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صحة المدينة المنورة تكشف تفاصيل واقعة طفلة مستشفى ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صحة المدينة المنورة تكشف تفاصيل واقعة طفلة مستشفى ينبع
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
كشفت صحة منطقة المدينة المنورة تفاصيل واقعة التعامل مع الطفلة التي دخلت مستشفى ينبع العام، وحقيقة المطالبة بنقلها إلى مستشفى متخصص، بحسب المتداول.
وقالت صحة المدينة المنورة: إنه تم التعامل مع هذه الحالة وفق الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث حضرت الطفلة إلى طوارئ مستشفى ينبع العام، وتم تشخيص حالتها على أنها اشتباه بالتهاب سحائي، وتم التعامل مع الحالة وفق الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات، مشددةً على أن المستشفى يواصل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة.
وتابعت أن صحة وسلامة جميع المرضى من أولى الأولويات التي تحرص عليها، ولن تتهاون في إيقاع العقوبة في حال وجود أي تقصير متعلق بخدمة المرضى، ولاسيما الحالات الطارئة والحرجة التي تتطلب سرعة التدخل وتقديم الخدمة الفورية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة المدينة المنورة تكشف تفاصيل واقعة طفلة مستشفى ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.