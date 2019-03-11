نقلة وخطة.. إنفوجرافيك “المواطن” يلخص مشروعات عسير طبقًا لرؤية 2030

2019-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” الضوء على خطة استكمال مشروعات منطقة عسير، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تعد نقلة توسّعية طبقًا لرؤية 2030.

ومشروعات عسير التي تم تدشينها، اليوم الأحد، تعتبر نقلة توسّعية في البنية التحتية والخدمات تشمل عدة جوانب منها، إعادة تأھيل وتطوير الشوارع والطرق الرئيسية، وتنمية وتطوير المخططات والأحياء السكنية.

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كما تشمل المشاريع تحسين وتجميل المداخل ومشاريع النظافة والحدائق العامة، وتطوير المناطق السياحية ومحطات تصريف مياه الأمطار.

أما الخطة التطويرية لمشروعات عسير فمنها إنشاء مرافق ومبان بلدية ومحطات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء ميادين وتحسين تقاطعات الجسور وحدائق وممرات مشاه، والتنوع في المشروعات الصحية، كما تم توقيع عقود 109 مشاريع بأكثر من مليار ريال.