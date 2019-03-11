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فيديو.. الحرم المكي تحت زخات المطر
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
هطلت، اليوم الأحد، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، طالت الحرم المكي والمكان المحيط به.
ووثق مقطع فيديو هطول الأمطار على أروقة وساحات المسجد الحرام والمنطقة المركزية.
ولم تمنع الأمطار ضيوف الرحمن من أداء مناسك العمرة والطواف ببيت الله الحرام، فيما استغل بعضهم الأمطار للدعاء والابتهال إلى الخالق.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، اليوم، تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة على منطقة مكة وعدد من مناطق المملكة.
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