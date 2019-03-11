نتائج موهبة قياس بالسجل المدني فقط عبر موقع المركز الوطني للتقويم والقياس

بوابة موهبة كشفت الساتر عن نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف التعليمية حيث يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال استخدام رقم السجل المدني بداخل الموقع الالكتروني للمركز الوطني للتقويم للقياس والتقويم وذلك من اجل الاطلاع علي درجات قياس موهبة وأبداع بشكل إلكتروني، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع نتائج اختبارات مقياس موهبة بأسفل هذه المقالة فرجاء تابعونا.

من المتوقع أن يتم موعد الإعلان عن نتائج مقياس موهبة بعد أن ينتهي المختبر من أداء عمليات التصحيح لجميع الإجابات الخاصة بالطلاب، حيث يمكن التعرف علي الدرجات من خلال الاتصال برقم هاتف مركز قياس المجاني ” 920033555 ” من اجل الاستعلام عن نتائج مقياس موهبة، حيث يلزم علي ولي أمر الطالب تبليغ خدمة العملاء برقم السجل المدني لمعرفة الدرجات.

نتائج موهبة قياس بالسجل المدني فقط

تقدم الكثير من الطلبة والطلبات لأداء اختبارات مقياس موهبة لهذا العام، حيث استطاعوا التسجيل في مواعيد الاختبارات المعلن عنها علي موقع المركز الوطني للتقويم والقياس، وقاموا بدفع رسوم قياس من اجل البدء في توزيعهم علي اللجان الامتحانية لكي يقوموا بالإجابة علي جميع الأسئلة، بعدها ستقوم الجهة المختصة التابعة لوزارة التعليم السعودي بالكشف عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

الكثير من أولياء الأمور والطلاب يمكنهم الدخول علي بوابة موهبة الإلكترونية بكل سهولة من خلال الرابط الالكتروني التالي موقع قياس موهبة تسجيل الدخول، من ثم يقوم المستعلم بكتابة رقم السجل المدني فقط أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور من اجل التعرف نتائج مقياس موهبة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مكان المختبر.