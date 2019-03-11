عروض العثيم اليوم 11 مارس 2019 | تخفيضات أسواق العثيم في السعودية 4 رجب 1440

عروض العثيم، تعتبر أسواق العثيم هي شركة سعودية خالصة، كما تعتبر من أكبر وأقوي الأسواق المركزية من حيث كثرة المبيعات وذلك بعد أسواق بنده المنظمة لشركة صافولا، حيث احتلت أسواق العثيم المركز 109 في قائمة أقوى 200 شركة في الوطن العربي وهذا طبقاً لتصنيف مجلة فوربس الأمريكية وتحتل المركز 50 في المملكة العربية السعودية ضمن أقوى 100 شركة تجارية ضخمة.

تخفيضات العثيم :

تتميز أسواق العثيم انها تتكون من فرعين من حيث عملية البيع ( الجملة – التجزئة )، تقوم الشركة بإستمرار بتشغيل المراكز الثقافية والترفيهية وكذلك المخابز وهذا يعتبر لصالح الشركة، وتتنوع منافذ البيع للشركة ما بين هايبر ماركت، سوبر ماركت، وكذلك منافذ بيع بالتجزئة والجملة، حيث تنتشر أسواق العثيم في الكثير من أنحاء المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين، حيث وصل عدد الفروع في المملكة إلى 171 في نهاية عام 2017.

أقسام أسواق العثيم :

– قسم اللحوم : ويقوم هذا القسم بتزويد الأسواق بجميع أنواع اللحوم، حيث يقوم مصنع زود التابعة لأسواق العثيم بإنتاجها.

– قسم البهارات والمكسرات : حيث يتم إنتاج جميع أنواع المكسرات وتحميصها وكذلك طحن البهارات. – قسم تعبئة الخضار والفاكهة. – قسم المشروبات والألبان.

– قسم المخبوزات.

– قسم الأجهزة الكهربائية.

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– قسم المواد الغذائية.

– قسم المنسوجات.

– قسم خاص بتجهيزات المطاعم والكافيهات.

– قسم خاص للبيع بسعر الجملة

فروع أسواق العثيم :

تتواجد أسواق العثيم في دولتان فقط ( المملكة العربية السعودية – جمهورية مصر العربية ).

عروض وتخفيضات أسواق العثيم لشهر مارس 2019 :